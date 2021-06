Mo Farah ma ka hadhay tartanka Olombigga ee Tokyo 2021?

Rajadii Mo Farah oo laba goor oo hore ku guulaystay horyaalka orodka Olombigga ee 10,000 mitir ee uu haatanna ugu safan lahaa UK tartanka Olombigga, ayaad mooda in ay hoos u dhacday maadaama oo uu ku soo bixi waayey is reebreebka tartanka 10,000 mitir ee Yurub.

Ninkan oo haatan 38 jir ah ayaa kaalinta sideedaad galay oo wuxuu ku xigay ninka ay isku wadanka yihiinee Marc Scot, tartankaas oo sidoo kalena loo arkayey is reebreebka Olombigga.

"Tobankii maalmood ee u dambeeyey waxay ahaayeen kuwo fiican laakiin wax kastaaba ha dhacaane waxaa muhiim ahayd in aan ka soo qayb galo is reebreebkan" ayuu intaa ku daray.

Hase yeeshee guul darradaa uu kala kulmay is reebreebku waxay tilmaan u noqon kartaa inuu ka noqon karo qorshihiisii ahaa inuu ciyaaraha ka fadhiisto marka uu ka qayb galo tartanka Olombigga Tokyo ka dib.

Tartanka ciyaaraha fudud ee Olombigga waxay ahayd in lagu qabo magaalada Tokyo ee dalka Japan sannadkii hore ee 2020 hase yeeshee safmarka korona ee dunida ka dillaacay awgii ayaa loo baajiyey.

Waxay se sheegeen gudida qaban qaabada ciyaarahaasi in sannadkan bisha Juulaay oo uu bilaabmi doono 23 keeda, aadna loo xadidi doono tirada taageerayaasha ah ee u daawasho tagi karta.

Hore ayaa Japan u shaacisay in ay joojinayso in dad daawadayaal ahi dalka dibadiisa ka yimaadaan, waxaana la waday in dadkii tigidhada sii goostay loo celiyo lacagtoodii.