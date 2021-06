Jilaa yidhi ha la beddelo sawirka filimadu ka bixiyaan Muslimiinta

12 Juunyo 2021

Jilaaga Ingiriiska ah ee Rays Axmed ayaa billaabay sanduuq gacan ka gaysanayay joojinta in la abuuro "muuqaallo togan oo ay Muslimiinta" ka bixiyaan filimadu.

Tallaabadan ayaa ka dambeysay markii daraasad la sameeyey ay muuisay in Muslimiinta ay dhif ku yihiin in ay ka soo baxaan shaashadaha oo hadiiba ay ka soo baxaanna muuqaalka laga bixinayaa yahay mid taban.

Xeer aan qornayn

Waxaanu intaa ku daray "sidee ayay caqli gal u tahay in qof Muslim ah oo ka mid ah bulsho 1.6 bilyan oo qof ah oo rubuc ka ah dadka dunida ku guud nool sidee ayaanu qof kale tanoo kale u helin weli. Waxaanan is weydiiyey sababta aan keligay u noqday ee dadka kale ee ila midka ah aanay weli u gaadhin halkaa? Waa maxay xeerka aan qornayn ee Muslimiinta lagu ximmiyaa? Maxay door ugu yeelan waayeen tebinta sheekooyin kayaga iyo dhaqankayga ee bulshooyinkayaga".

Isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi "horumarka ay gaadheen dad tiro yar oo naga mid ahi sawir buuxa kama bixinayo hadii ay weli jito in Muslimiint aanay si muuqata uga soo bixin shaashadaha filimada oo wixii sawir ah ee laga bixiyaaana yayay muuqaallo ay metelayaan shakhisiyaad taban."

Axmed wuxuu sheegay in sanduuqa uu aasaasay ujeedadiisu tahay inuu taageero iyo tilmaan iyo maalgelin ba siiyo qoreyaasha sheekooyinka ee soo kacaya.

Daraasadda uu ku go'aan qaatay Rays Axmed ayaa lagu sheegay in ugu yaraan boqolkiiba toban filimadii lacagaha badan laga helay intii u dhaxaysay sannadihii 2017- 2019 ee Ingiriiska, Maraykanka, Australia ay ku jireen shakhsiyaad Muslimiin ah oo doorar ka metelayey.

In kasta oo shakhsiyaadkaasi aanay ahayn xidigaha sheekooyinku ku socotay ama ay metelayeen door halis ah ma sumcad dilida ahaa ayaa hadana waxaa ka muuqday in ku dhawaad saddex meeloodw laba shakhsiyaadkaasi ay metalayeen door colaad iyo dhibaatayn ah oo loogu talo galay.

Waxa uu Axmed sheegay in shakhsiyaadkaa badankooda lagu muujiyey "doorar cunsirinimo ah" waxaanu intaa ku daray in "sawirka Muslimiinta lagaga bixinayo shaashadaha filimadu uu dhiiri galin u yahay siyaasadaha qaarkood iyo hawl gallada ka dhasha ee ah dilalka iyo duulaannada lagu qaado dalalka. Xogtu been ma sheegto daraasaddanina waxay muujisay heerka dhibatada ka jirta filimadu ay leegtahay".