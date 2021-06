Shiinaha: Lama joogo xilli kooxo yar ay dunidu maamulaan

Saacad ka hor

Shiinaha ayaa uga digay hoggaamiyeyaasha dalalka dhaqaalahoodu horumaray ee G7 in aanan la joogin xilliggii kooxo yar ay maamuli lahaayeen dunida isla markaana tallaabadaas ay tahay mid laga soo tegay.

Wuxuu intaas ku daray in go'aanada saameynaya dunida ay tahay in lagala tashado dalalka caalamka.

"Waxaan mar kasta rumeysanahay in dalalka adduunka ha yaraadaan ama ha weynaadaan, sabool ama qani dhammaantood wey siman yihiin, waa in go'aanada adduunka ay ka wadatashadaan dhammaan dalalka"

Hadalka afhayeenka safaaradda Shiinaha ee London ayaa imaanaya xilli madaxdii G7 ee ku shireysay Ingiriiska ay soo jeediyeen in mowqif mideysan laga qaato saameynta Shiinaha ee sii kordheyso.

Dadka falanqeeya siyaasadda gobolka waxay sheegayaan in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo quwadaha reer galbeedka ay ka go'antahay baahida loo qabo in haatan wax laga qabto saameynta Shiinaha ee sii ballaaraneyso.

Waxaa lasoo gabagabeeyay shirkii Ingiriiska uga socday madaxda dalalka G7, waxaana kasoo baxay ballaanqaad ah in dalalka dhaqaalahooda soo korayo laga caawiyo wax ka qabashada isbaddalada cimilada, cudurka Karoona iyo maalgelinta mashaariicda la xiriira kaabayaasha dhaqaale si looga maarmo barnaamijyada horumarineed ee Shiinaha.

Waxay hoggaamiyeyaasha ballan qaadeen in ka badan balaayiin tallaalka karoona ah oo la gaarsiin doono dalalka saboolka ah balse xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey ayaa sheegay in loo baahan yahay in la qaado tallaabo wax ku ool ah oo ku aadan wax ka qabashada arrimahaas.