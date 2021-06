Tani ma laga yaabaa inay noqoto dawada fayraska Korona?

Saacad ka hor

Mudo sanad ah oo gaw ah ka dib markii la helay dawooyinka jaban ee la yidhaa steroid ee ka hortaga dhimashada Covid, cilmi baadheyaashu waxay sheegeen in ay heleen dawo kale oo nolosha badbaadin karta.

Natiijada ka soo baxday tijaabada ayaa muujinaysa in ay caawin karto sadaxdii qof ee isbitaal u jiifa xaaladaha culus ee covid midkood.

Boqolkii bukaana ee lagu daweeyey ba waxay khubaradu ku xisaabiyeen in lix ka mid ah ay badaadin karto.

Dawo aad u muhiima

Kimberly Featherstone oo 37 jir ah oo dawadaa la siiyey ayaa tidhi "waxaan dareemayay in aan aad u nasiib badnaa intii ay tijaabadu socotay markii dhakhtarka la I geeyey anoo qaba covid-19 ee aan awooday in aan ka kaco markaan dawadan muhiimka ah qaatay.

"waan ku faraxsanahay in aanka qayb glaay oo aan ka mid ahaa in dawadaa helideeda lagu guulaysto"

Baadheyaashaa ninka u hormoodka ah Sir Martin Landray ayaa yidhi "in dadka la siiyo isku dhafkan labada antibody ee laga qaadanaya xidida ay hoos u dhigaysa fursada qofku ku dhimayanaan shan goor.

"Waxaanu ogaanay in haatan aan adeegsan karano dawo fayraska lagaga hortago hadii antibodies-ka aanu bukaani lahayn saddexdii qofba midkood ayaa halista uu ku dhiman karo laga hortagi karaa"

Hubanti la'aan weyn

Sir Peter Horby oo ah cilmibaadhyeaasha hormoodkooda ayaa sheegay in ay jirto hubanti la'aan weyn oo ku saabsan daawaynta antibodies in ay sax taxay madaama oo darasaad kale muujiyeen in aanay wax faa'iido ah lahayn.