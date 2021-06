Maxaa ka jira in Tigreegu ay ciidama Itoobiya ka soo soo rideen diyarad militari?

16 Daqiiqadood ka hor

Militariga Itoobiya ayaa beeniyay wararka sheegaya in diyaaraddoodii Arbacadii ku burburtay gobolka Tigray ay mucaaradku soo rideen.

Afhayeen u hadlay ciidamada Itoobiya ayaa BBC-da u sheegay in diyaaradda militari ay la soo deristay cillad farsamo. Lama sheegin inta qof ee saarneyd.

Kooxda TPLF ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay soo rideen diyaarad sidday hub iyo saraakiil xirnaa dharka ciidamada Eritrea.

Kooxda TPLF ayaa sheegtay in hubka diyaaradaha ka hortaga ay so rideen diyaaradda, taas oo qeyb ka ah iska caabbinta dowladda.

In ka badan shan milyan oo qof ayaa u baahan in si degdeg ah loola soo gaaro cunto iyado Qaramada Midoobayna ay ka digeyso in 350,000 ka mid ahna ay wajahayaan xaalad macluul.