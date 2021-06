Iran oo diidday in sawirro laga helo xarumaheeda nukliyeerka

Guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu intaas ku daray in la meel mariyay sharci la horkeenay baarlamaanka oo ku saabsanaa tallaabooyinka la doonayo in Iran cunaqabateynta looga qaado.

Wakaaladda Caalamiga ah ee Tamarta Atoomigga (IAEA) waxay cabasho ka muujisay in Iran aysan dooneyn inay tixgeliso dalabkeeda ah in wakhti dheeraad ah lagu daro heshiiska.

Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken wuxuu Jimcihii sheegay in haddii Iran ay ku guuldareysato in hay'adda caalamiga ah ee tamarta atoomikada ay muddo ugu kordhin weyso heshiiska kala dhexeeyo uu ka dhalan karo walaac xooggan oo ku aadan in arrinta laga yeesho wadahadallo wax ku ool ah.

Intii la eg yahay xaddiga uranium-ka Iiraan?

Iiraan ayaa had iyo goor sheegta in ay xaq u leedahay in ay hesho tamarta nukliyeerka, waxaanay ku nuuxnuuxsataa in barnaamijkeeda nukliyeerku yahay mid nabadgelyo oo keli ah.