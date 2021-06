Maxay reer K/Waqooyi uga naxsan yihiin muuqaalka hoggaamiyahooda Kim Jong Un?

Telefishinka qaranka Kuuriyada Waqooyi ayaa baahiyay wareysi aan caadi ahayn oo ay ka qaadeen nin deggan magaalada Pyongyang oo sheegay in isaga iyo dadka kale ee ku nool caasimadda "ay ka naxsna yihiin" miisaanka ka dhacay hoggaamiyaha dalkaas Kim Jong Un.

Ma cadda qofka uu ahaa ninka la wareystay, sababta loo doortay amaba in fekerkiisa uu ka turjumayo kan dhammaan bulshada ku nool magaalada Pyongyang. Balse dhammaan waxa ka baxa warbaahinta Kuuriyada Waqooyi waxaa ansixisa dowladda.

Caafimaadka Kim waa mid si gaar ah loola socdo gudaha dalkaas, oo ay hoggaamiyeyaashiisu aad uga baqaan afgembi amaba in maamulka talada haya la beddelo. Dalkaasi ayaa waxay weerarro is dhaafsadaan Mareykanka iyo Kuuriyada Koofureed.

Kim iyo qoyskiisa ayaa xushmad aad u sarreysa ku leh warbaahinta Kuuriyada Waqooyi. Xitaa in la isla dhex maro warar ku saabsan caafimaadkiisa ayaa qofka u soo jiidi karta dhibaato weyn, sida ay khubarradu sheegayaan.

Cheong Seong-chang, oo ah khabiir u dhashay Kuuriyada Waqooyi waxna ka dhigay Machadka Sejong oo ku yaalla meel u dhow Seoul, ayaa sheegay inay suurto gal tahay in Pyongyang ay dooratay in si aan qarsoodi ahayn ay u garwaaqsato isbeddellka ku yimid muuqaalka Kim si ay "u tiraahdo tani maaha wax weyn."

Balse Cheong ayaa sheegay in laga yaabo in Kuuriyada Waqooyi ay isku dayeyso in xaaladda haatan ee Kim ay ku tilmaanto inuu dadaal ugu jiro horumarinta nolosha dadka.