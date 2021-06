Xaliimo Yarey: Haddii fursad nala siin lahaa xilligaan doorashada waa lagu kala bixi lahaa"

Guddiga Madaxa bannaan ee Doorashooyinka Qaranka ayaa sheegay in haddii la qaadan lahaa talooyinkii ay soo jeediyeen sanadkii hore, ay imika doorasho qabsoomi lahayd, amaba loo dhowaan lahaa.

Muddo sanad ah ayaa haatan laga joogaa markii Guddiga Madaxa bannaan ee Doorashooyinka Qaranka, ay baarlamaanka Soomaaliya hordhigeen labo qaab oo ay ku dhici karto doorashada Soomaaliya, oo haatan waqtigeedii lagu ballamay la soo dhaafay. Guddiga ayaa haatan qaba in haddii fursadda la siin lahaa ay xilligan qabsoomi lahayd doorashada, amaba ay muuqan lahayd saansaan ay ku dhici karto.

Guddoomiyaha Guddiga Madaxa bannaan ee Doorashooyinka Qaranka Xaliimo Ismaaciil Ibraahim (Xaliimo Yarey) oo BBC-da la hadashay ayaa sheegtay in haddii guddigooda talada loo deyn lahaa maanta doorashada laga gaari lahaa horumar muuqda.

"Haddii la yeeli lahaa inay doorashadu dhacdo April, waxaa maanta jiri lahayd dowlad, haddii August la yeeli lahaana waxaa noo soo bixi lahaa xildhibaanno. Hadda waxaad mooddaa in waqtiyadii aan soo jeedinnay mid waa la soo dhaafay midna waa soo socotaa, laakiin wax diyaar ah ma muuqdaan," ayay tiri.

Xaliimo Yarey ayaa sheegtay in qabanqaabada hadda la wado aysan u arkin mid doorasho balse ay u aragto mid "lagu xulanayo dad kooban".

Maxay kala yihiin labada hab doorasho ee ay soo bandhigtay Xaliimo Yarey?

Habka koowaad

Guddoomiye Xaliimo Yarey ayaa sanadkii hore khudbad ay baarlamaanka ka hor jeedisay waxay tilmaantay in sida ku xusan sharciga doorashooyinka, nooca diiwaangelinta codbixiyaha ay noqoto habka casriga ah ee Biometric-ga, kaasoo u baahan hawlo ay kamid yihiin:

Habka Labaad

Xaliimo Yarey ayaa sheegtay in si ay u qabtaan doorasho habkaasi ku dhacda uu guddigeedu u baahan yahay muddo 9 bilood oo ka billaabmaysay July 2020 kuna ekeyd March 2021.

Maxaa laga yiri labada hab ee guddiga?

Labada nooc ee la soo jeediyay ayaa sida xilligooda wuxuu ka dambeeyay muddo-xileedkii baarlamaanka iyo xukumadda oo ku ekeyd 8-dii February. Cabdiraxmaan Cabdishakur, hoggaamiyaha xisbiga Wadajir ayaaa qoraal uu bartiisa Facebook-ga soo dhigay wuxuu ugu baaqay guddiga doorashada inay is casilaan isagoo ka digayay in qorshaha ay guddiga wataan ay horseedeysa muddo kordhin xukumad uu wakhtigeedii dhammaaday.

"In khudbada Guddiga Doorashooyinka ay muddo kordhin ku soo idlaanayso horaan u ogayn. Mar haddii masuuliyaddii loo igmaday ay ka soo bixi waayeen, hal waddo ayaa GMDQ u furan, intii ay dalka qalalaase gelin lahaayeen, in ay is casilaan", ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur.