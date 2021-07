Faahfaahin ka soo baxaysa arday lagu toogtay magaalada Boorama

Ardayga la toogtay ayaa la sheegay in teleefoon uu ku soo ilaaway gudaha jaamacadda, ka dibna uu dib ugu laabtay jaamacadda si uu teleefoonka u soo qaato balse waardiyihii jaamacadda ayaa u sheegay in aan la geli Karin jaamacadda oo uu dhammaaday waqtigii waxbarashada, muran ka dibna uu sidaas ku toogtay.

Dhanka kale maayarka magaalada Boorama ayaa beeniyey warar la isla dhex marayey oo sheegayey in ardaygaas loo toogtay in uu xirnaa calanka Soomaaliya iyo sidoo kale wararka kale ee sheegayey in uu jiro dhaawac soo gaaray dhalinyaro la socotay wiilka dhintay.