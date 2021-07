Kala jabka guddiga waqooyiga iyo jillaafooyinka doorashada

16 Daqiiqadood ka hor

Waxaa soo baxaya saansaantii ugu horreysay oo muujinaysa in ay wax kasoo laabanayaan heshiiskii doorashada ee dhawaan lagu saxiixay magaalada Muqdisho, markii la gaaray xaaladdii fulinta.

Inkasta oo markii horeba uu ahaa qodob caqabadiisu badantahay muddo badanna la isku maandhaafsanaa xilligii heshiiska loo fadhiyay, ayaa haddana khilaafka cusub ee ku saabsan guddoonka guddiga doorashada Gobolada Waqooyi ayaa muujinaya weji khilaaf oo ka dhigan in qodobadii lagu heshiiyay ee doorashada ay wax badan kasoo laaban doonaan marka sida dhabta ah loo gudo galo xaaladdii fulinta.

Khilaafkan saameyn maku yeelan doonaa qodobada kale ee heshiishka doorashada?

Saacado kadib waxaa isu yimid garabkii kale ee xubnihiisa uu soo magacaabay guddoomiyaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi, kuwaasi oo iyaguna doortay guddoon u gaar ah, sheegeyna in aysan aqoonsanayn guddoonka dhinaca kale.

Feysal Rooble oo ka faalooda arrimaha Geeska Afrika ayaa BBC u sheegay in khilaafkan kasoo dhex ifbaxay guddiyada doorashada gobollada waqooyi uu saameyn ku yeelan karo heshiiskii la gaaray arrimaha doorashada maadama mid kamid ah qodobada haatan uu khilaaf hareeyay.

"Khilaafkan saameyn wuu ku yeelan karaa heshiiska doorashada waxyeello weyn wuu u keeni karaa, haddii la rabo in doorashada ay xaq noqoto waa in heshiiskaa hore gacan rimis laga ilaaliyo"

Dhinacyada kala taabacsan Rai'sul wasaara ku xigeenka Khadar guuleed iyo guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdulahi ayaa labadaba ku dhawaaqay in ay qabteen doorasho lagu soo doortay gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa. Arrintaas o durba dad badan ku qeexeen khilaaf hor leh.

Dhinaca Ra'iisul wasaare ku xigeenka ayaa shalay galinkii dambe war ay soo saareen waxay ku sheegeen in Xubnaha Guddiga Maamulaya kuraasta labada aqal ee Somaliland ay doorteen shir gudoon cusub, islamarkana gudoomiye loo doortay Khadar Xariir Xuseen.

Warqad maanta uu shaaciyay xafiiska guddoomiyaha Aqalka Sare ayaa lagu sheegay in 'liiska kasoo baxay xafiiska Ra'iisul wasaare ku xigeenka uu yahay mid hal dhinac u xaglinaya oo aanan caddaalad aheyn"

Waxay ku baaqeen in xubnaha qaar laga saaro maadama ay ku eedeeyeen inay ka tirsan yihiin shaaqalaha dowladda iyo ciidanka.

"Arrinta waqooyiga waa arrinta hadda lagu baratamayo oo kooxda kali ah ee la rabo in lagu kala badiyo ama dhinac ay raacaan waa kooxda waqooyiga iyo kuraasyadooda oo hadda aanan u muuqan in cid ay heysato, ciddii si uun ku hesha gobollada waqooyi waxaad mooddaa in dhinac ay wax u dheelitiri doonaan natiijada soo bixi doonta" ayuu yiri Feysal Rooble.