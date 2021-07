Gujarat: Ilmaha Hindiga ah ee labada goor la afduubay

24 Daqiiqadood ka hor

Waxay sheegtay in haweenay sheegatay in ay tahay kalkaaliso ka tirsan isbitaalka ay ku umushay ilmaha ay guriga ugu timi oo ay u sheegtay in ilmaha laga doonayo isbitaalka si loo talaalo ka dibna Meena oo wadada inankeedii ayaa haweenaydaa u raacday isbitaalka. Gabadhii ayaa ilmihii ka qaaday oo ku tidhi Meena sug inta ilmaha la sawirayo.