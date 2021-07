Pyongyang: Kuuriyada Woqooyi oo mamnuucday lahja Kuuriyada Koonfureed lagaga hadlo

Xigashada Sawirka, AFP VIA GETTY IMAGES

Warbaahinta Kuuriyada Woqooyi ayaa u guubaabisay dhalinyarada dalkaas in aanay adeegsan erayada suuqdiga ah ee laga isticmaalo Kuuriyada Koonfureed, waxaanay ku wargelisay in ay adeegsandaan afka saxda ah ee Kuuriyada Woqooyi.

Waxa sidoo kale soo baxay digniino hor leh oo uu baahiyey wargeyska rasmiga ah ee Kuuriyada Woqooyi oo dadka looga digayo in ay qaataan hab lebiska, timo xiirashada iyo heesaha Kuuriyada Koonfureed.

Waxay arintani qayb ka tahay sharci cusub oo adag oo la doonayo in lagu cidhib tiro nooc kasta oo saamayn shisheeya ah oo lagu mutaysanayo ciqaab adag.

Dadka lagu helo in ay ku xad gudbeen sharciga ayaa mudan doona xabsi ama xitaa dil.

"Is dhexgalka dhaqan iyo aydhiyoolajiyeed ee boodhadhka bilicda leh ee burjuwaasiyadda waxay ka halis badan tahay xataa cadawga hubka inoo haysta," ayaa maqaalka lagu qoray.

Wuxu ku nuuxnuuxsaday in Af-Kuuriyaanka asalkiisu yahay lahjadda Pyongyan, sidaa awgeedna ay da'yartu tahay in ay si fiican u adeegsadaan.

Dhawaan ayuu ku tilmaamay dhaqanka K-pop "kansar halis ah" oo wiiqaya dhalinyarada Kuuriyada Woqooyi, sida uu ku waramay wargeyska New York Times.

Dadka Kuuriyada Woqooyi ka soo goostay qaarkood ayaa sheegay in ay daawan jireen musalsallada Kuuriyada Koonfureed oo ay taasina ku dhalisay in ay go'aan ku gaadhaan in ay baxsadaan.