Air Force One : Sagaal sir oo ku saabsan diyaaradda madaxweynaha Mareykanka

Saacad ka hor

Diyaradda Airforce One

Sida uu yahay qorshaha dowladda Mareykanka marka la gaaro sanadka 2024 waxaa lagu wadaa in lasoo saaro diyaarad cusub oo nooca Airforce One ah oo qaada madaxweyne Joe Biden.

Hadda su'aasha waxay tahay maxaa looga cabsadaa diyaaradda Airforce One?

1. Waxay u adkeysan kartaa qaraxa ka dhasha hubka Nukliyeerka

2. Diyaaradda iyada oo hawada mareyso ayaa shidaal lagu shubi karaa

Waa teknooloojiyad casri ah oo ay leedahay diyaaradda Airforce One gaar ahaan haddii shidaalka ka dhammaado iyada oo mareysa hawada sare in lagu shubi karo shidaal.

Waxaa sharddi ah in marka diyaaradda lagu shubayo shidaalka, waa in la helaa diyaarad kale iyo booyad shidaal.

3. Waxay leedahay jaraanjar iyo qalab kale oo lagu qaado alaabta gudaheeda

Sidoo kale diyaaradda waxaa gudaheeda ku yaalla qalab qaada badeecadaha xamuulka ah si diyaaradda looga ilaaliyo in la saaro badeecado aanan la ogeyn waxa ay yihiin.

Airforce One

4. Waxay leedahay qalab amniga sugayo iyo mid ogaado dabka

Madaxweynihii hore ee Mareykanka Trump xilli uu ku sugnaa gudaha diyaaradda Airforce One

5. Waxay leedahay qalab qarsoon oo carqaladeyn kara isgaarsiinta

Si loo ilaaliyo amniga isla markaana loo xaqiijiyo in aanan la carqaladeyn isgaarsiinta, diyaaradda Airforce One waxay awood u leedahay inay xaqiijiso in dhammaan isgaarsiinta aysan wax dhibaato ah soo gaarin.