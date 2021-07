Guddoomiyihii hore ee gobolka Gedo: Macalimuu muxuu ka yiri xil ka qaadista Kulane?

Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa dhowaan soo saaray amar ahaa in qof muwaadin Soomaali ah aanan laga celin karin in uu ka dhoofo garoomada dalka. Balse, Gudoomiyihii hore ee Gedo ayaa markale laga celiyay garoonka Muqdisho.

Gudoomiyihii hore ee Gedo, Macallimuu ayaa yiri: "Aniga saaka waxaan aadnay garoonka, anigoo dareemayay in la isoo celin doono, laakiin amarkii Ra'iisul Wasaaraha ka dib waxaan qaatay in aan qofna la celin karin. Markii meeshii aan galnay, waa nala qabsaday waxaana na lagu dhahay meeshaan lama mari karo."

"Macallimuu iyo kooxda la socoto ma mari karaan, ayaa na lagu yiri. Waxaan weydiisanay in la caddeeyo cidda na haysata. Waxaa naloo sheegay in Cabdullaahi Kulane uu nahaysto", ayuu yiri, isagoo saxaafadda la hadlay ka dib markii la soo celiyay.

Guddiga waxay gaar ahaan ra'iisal wasaaraha ugu baaqeen in laamaha socdaalka, sirdoonka qaranka iyo waaxda duulista rayidka uu ku amro in aysan dhicin in qof loo diido in uu tago meel ka tirsan Soomaaliya.