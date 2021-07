Sheekh Al-As-har oo ka dardaar weriyey haliska ka soo fool leh isbedelka cimilada

Saacad ka hor

Imaan Al-Dayib wuxuu ku tilmaamay arintaas in ay tahay "dhiillo marag u ah muhiimadda ay leedahay in si go'aan leh oo dhab looga hor tago halista isbedelka cimilada oo laga ilaaliyo mustaqbalka aadanaha halistaa xaqiiqada ah".

Waa maxay mawqifka Al-As-har ee isbdelka cimiladu?

Halkee Fiqiga Islaamku ka taagan yahay isbedelka cimilada?

Dhanka waajibaadka shakhsiyaadka qof-qof u saaran marka uu ka hadlayey baaqaasi, waxa uu soo jeedinayaa in ay ma huraan tahay in Muslimiintu ku daydaan Nebi Muxammad "sidii uu u ilaalinay xuquuqda noolaha ee uu asxaabtiisa u faray in ay tashiilaan biyaha iyo in uu u diiday in ay dhirta jaraan oo ay ku noolaadaan nolol aan kibir iyo israaf lahayn".