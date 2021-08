Kenya ma qiimo sare ayuu ugu kacay dagaalka argagixisada?

Inkasta oo sanad kaddib ay Kenya sheegtay in howlgalku dhammaaday isla markaana ay ciidamadeedu ku biirayaan Amisom bishii March 2012 - waxaa caddeyd in la dagaallanka Al Shabaab ay qyeb ka tahay dadaalladeeda wax ka qabashada argagixisada.

Lama hayo tirada rasmiga ah ee ku dhintay weerarka balse waxaa lagu qiyaasayaa in in ka badan 00 qof ay ku dhinteen.

Maxaa ka dhacay Ceel Cadde?

Dad badan, gaar ahaan qoysaska ay qaraabadoodu ku dhinteen weerarkaas, ayaa bilaabay inay is weydiiyaan inay habboon tahay in Kenya ay sii waddo dagalaka gudaha Soomaaliya.

What had Kenya gotten into?