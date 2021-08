Fiid-meer dhigtay rikoodh cusub oo bisadi u dishay Ruushka

Fiid-meerta oo ay garabka ku leh "calaamadda beerta xawayaanka London" ayaa waxa soo samata biyey koox daryeesha fiid-meerta laakiin markii dambe way dhimatay.

Fiid-meerta pipistrelle oo miisaankeedu yahay 8g ayaa waxa helay qof Ruusha oo degan Svetlana Lapina oo ah tuulo yar oo ku taal Molgino waxaana in la helay lagu wargeliyey ururka daryeelka fiid-meerta Ingiriiska ee Bat Conservation Trust.

"Socdaalkeedu wuxu ahaa mid aad u xiiso leh oo sayniska wax tar u leh iyo sidoo kale hal xidhaale ay tahay in la fahmo oo ku saabsan duulimaadka fiid-meerta.

Briggs ayaa yidhi "arintani waa mid xiiso leh. Waa wax fiican in ay arintani wax tar u leedahay hawlaha ilaalada duurjoogta si loo ilaaliyo xawayaanka naadirka ah oo wax badan laga barto qaab nololeedkooda la yaabka leh".

Rikoodhkan wax aka saree uun mid keliya inta laga ogyahay socdaalka fiid-meerta ee Yurub kaas oo ah in mid ka mid ah nooca Nathusius' pipistrelle ka duushay Latvia ilaa Spain sannadkii 2019 oo ahaa rikood ay dhigtay oo ah masaafo dhan 2,224 km.

Korodhka baaxadda dhulka ay u kala duusho fiid-meerta Nathusius' pipistrelle waxa lala xidhiidhinayaa isbedelka cimilada waxaana la saadaalinayaa in marka mustaqablka cimiladu isa sii bedesho ba ay saamayn ku yeelan doonto noocan.

Waxa jirtay in la diin waan geliyey in ay Ingiriiska ku nool yihiin 2600 oo ah fiid-meerta Nathusius pipistrelle 2014 mashruucaas oo looga gol lahaa in lagu ogaado qaabka ay u taranto fiid-meertani iyo habdhaqanka hayaankeeda.