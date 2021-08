Ma ogtahay in xawayaanku tirada garan karo laakiin aadamuhu xisaabta kaga duwan yahay?

Laakiin marka hadalku meesha soo galo aadamuhu wuu ka badiyaa xawayaanka waxaana muuqata in ereyada iyo tiradu noqdeen waxa sahlay in aadamuhu cilmiga xisaabta horumariyo.

Laba qaab tiro

Marka ilmaha yari gaadho toban bilood waxay bilaabaan in ay fahmaan tirada. Laakiin kartidoodaasi way xadidan tahay oo waxay garan karaan oo keliya sida tiradu isku bedesho kow ilaa saddex tusaale ahaan in marka xabbad tufaaha oo saddex ka mid ahayd laga saaro way garan karaan in laba soo hadhay.