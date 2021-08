Al-As-har Al-Shariif oo xaaraantinimeeyey in jidhka lagu dhigo 'tattoo'

Warbixintaas ayaa lagu faahfaahiyey in mawqifka Islaamka ee arintaas ku aadani tahay in falkaasi 'xaaraan yahay' waxana intaa lagu sii daray in 'culimada waaweyn waarkood kuba tilmaameen dembi ka mid ah dembiyada ugu waaweyn' waxaanay fatwadu ku nuuxnuuxsatay in xukunkaasi qabanayo 'rag iyo dumar ba'.