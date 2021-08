Afghanistan: Dhibkii iyo dhuumashadii aan kaga soo baxay madaarka Kabul

Waxay alaab ku guratay shandad maadaama oo ay marka doonaysay in isla maalintaa safar gaaban ku tagto dalka Turkiga.

Laakiin markay soo degtay ee ay saf u gashay baadhitaanka Covid-19 PCR ayay ogaatay in wax khaldan yihiin.

"Waxaan arkay dhammaan saaxiibbadaydii hore xubnaha Baarlamaanka, guddoomiyayaasha gobollada, wasiirro oo safka ku jira. Waxaan is idhi 'Alla! Oo maanta ma mar baanu wada dhoofaynaa? "

Markaasay maqashay warkii oo ah in Daalibaanku soo galayaan magaalada oo Kabul la qabsaday.

Rakaab hubaysan

Waxay si dhakhso ah u heshay duulimaad kale waxaanay isku daydya inay iibsato tigidh, laakiin shirkaddu way diiday kaarkeedii. Lacag naqad ah oo kaliya ayay qaadanaysay. Boqol doola oo keliyay ayay sidatay wax lacag ah. Waxay se ka heshay saaxiibadeedii badnaa lacag ahaam ah oo markaasay tigidh iyada iyo saygeeda ujartay.

Isla markiiba diyaaraddii bay fuuleen. Waxay moodaysay in ay sidaa ku nabad galeen,

Kabtankii diyaaradda ayaa la hadlay rakaabkii oo yidhi maadaama oo dadkaa qaarkood hubsitaan in aan diyaaraddu kici karayn.

"Mid ka mid ah saaxiibbaday ayaa ii soo diray sawir oo igu yidhi, Shukria Daalibaan waxay joogaan gurigaaga. Waxaan u mooday in gegida dayuuradahu tahay meesha ugu nabdoon. Waan se qaldanaa "

Subaxnimadii Isniinta, 16 Ogosto Daaliban ayaa si buuxda ula wareegtay gacan ku haynta magaalada. Barakzai waxay doonaysay in ay ku dhuuntaan saldhiga milatariga ee madaarka halkaas oo ay weli gacanta ku hayaan ciidamada Mareykanka.

Waqtigaas ayay ahayd markii ay ogaatay in Daalibaan ay qudheeda raadineyso.

Daalibaan baa muddo daba socotay

Abrahams waxay isla markiiba bilawday inay waco dhammaan dadkii ay garanaysay ee ku jiray dawladda si ay isugu dayo in Barakzai iyo seygeeda lagu daro liiska dadka la soo qaadayo.

"Debbie, fadlan na caawi, marwo, marwo, fadlan na caawi. Waxaan dooneynaa inaan tagno oo aad la hadasho saraakiisha Ingiriiska. Kaliya la hadal cid ka tirsan ciidamada Maraykanka si ay noogu ogalaadaan in aan gudaha galno. Daalibaan waa kuwan way nagu soo dhaw yihiin, fadlan wax nala qabo fadlan! "

Nidaamka shaqo ee Ingiriiska

Dhanka kale, Abrahams wax baa u yara hirgalay. Waxay codsatay in si rasmi ah loogu daro lamaanahaas dadka laga soo daad guraynayo Kabul oo waxay xidhiidh la samaysay wasaaradaha arimaha gudaha, dibadda iyo gaashaan dhigga Ingiriiska.

Galabnimadii Isniintii 16 Ogost waxa fariin loo diray Debbie oo loo sheegay in Barakzai iyo seygeedu ku jiraan liiska dadka mudnaanta gaarka ah la siinayo hase yeeshee aan weli la helin ogolaansho rasmi ah oo lagu soo qaadayo laakiin daad guraynta loo bilaabi doono dhakhso.

Intii ay magaalada ku dhuumaalaysanaysay

Maalinimadii Khamiistii ayey dib ugu laabtay goob u haysatay in ay nabad tahay, mise waxaba guri dunsan oo halkii ay joogeen ageeda ah jooga dagaalyahannadii Daalibaan.

Sarkaalka oo magaciisa ku sheegay James ayaa weydiiyay in iyada iyo seygeedu ay haystaan baasaboor British ah iyo in kale, walow xafiiska hore loogu gudbiyey nuqullo ka mid ah baasabooradooda Afghan ka ah Isniintii.

Jimcihii 20 Ogost ayaa taleefan kale ku soo dhacay, waa wasaaradda arrimaha dibedda Ingiriiska waxaana lagu wargeliyey in ay sugto illaa inta si rasmi ah loogu soo dirayo E-mail ay ku qoran yihiin macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan magacyadooda iyo goorta la qaadayo iyo duulimaadka ay raacayaan.

Intaa wixii ka dambeeyey cabsida ayaa ku sii kordhaysay, laakiin Abrahams iyo saraakiil kale ayaa iyaguna sii kordhiyey cadaadiska ay ku hayeen wasaaradda arrimaha dibadda oo keenay in Barakzai ay ugu dambayntii loo xaqiijyo oo E-mail loogu diro in la ogolaaday in ay ka soo duulaan dalka.