Maraykanka oo faafinaya xog sirdoon oo uu sanado badan qarinyay

13 Daqiiqadood ka hor

Madaxweyne Biden ayaa amar ku bixiyay in la soo baahiyo qaar ka mid ah dukumiintiyada sirta ah ee laga helay baadhitaankii dowladda ee weeraradii kow iyo tobankii September - isagoo fulinaya ballanqaadkii ololaha doorashada. Waraaqaha sirahaas ayaa la filayaa in si rasmi ah loo shaaciyo lixda bilood ee soo socota.

Dadka xogtan soo saaray oo ku sugan New York ayaa sheegay in dacwad oogaha guud William P. Barr uu si gaar ah macluumaadkaas ugu gudbiyey qareenada u doodaya qoysaskii dadkoodu ku dhinteen weeraradaas.

Dacwad oogeyaasha ayaa isku dayaya in ay macluumaad ka soo xigtaan warbixinta FBI-du ay diyaarisay sannadkii 2012-kii kaas oo tilmaamayey in hay'addaasi baadhitaan ku hayso masuuliyiinta Sacuudiga u dhasay ee kala ah, Omar al-Bayoumi iyo Fahd al-Thumairy, kuwaas oo la sheegay in ay jirto caddayn muujinaysa in gacan saddexaad oo aan la magacaabin ay caawinaad waydiisatay inta aanay weerarradu dhicin.