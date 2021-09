Afghanistan: Khilaafka ka dhex bilaabmay hogaanka Daalibaan oo ragga qaarkii gacan isku la tageen

9 Daqiiqadood ka hor

Xog ay laanta Af-Pashto ee BBC -du ka heshay Daalibaan ayaa tibaaxaysa in Baradar iyo Khalilu Raxmaan Xaqaani - oo ah wasiirka qaxootiga isla markaana ah shaqsi caan ka ah shabakadda xagjirka ah ee Haqqani - ay is weydaarsadeen ereyo adag, rag kala taabacsanina ay gacan iskula tageen ba.

Xubin sare oo ka tirsan Daalibaan oo fadhigiisu yahay Qatar iyo qof ku xidhiidh la leh dhinacyada is khilaafsan ayaa sidoo kale xaqiijiyay in muran dhacay dabayaaqadii toddobaadkii hore.

Wararka ayaa sheegay in muranku soo baxay ka dib markii Baradar, oo ah ra'iisul wasaare ku -xigeenka cusub tibaaxay in aanu ku la dhacsanayn qaab dhismeedka dawladdooda ku meel gaadhka ah.

Baradar ayaa lagu soo waramayaa inuu rumeysan yahay in guusha lagu gaadhay diblomaasiyaddii ay rag uu ku jiraa wadeen halka xubnaha ka tirsan kooxda Xaqaani ay iyaguna qabaan in libta lagu gaadhay dagaal.

Xogo ay BBC-du ka heshay Daalibaan ayaa sheegay in Baradar uu ka tagay Kabul uuna u safray magaalada Kandahar ka dib markii uu khilaafku soo if baxay.

Daalibaan waxay ku adkeysteen in aanu jirin wax khilaaf ah iyo in Baradar uu badqabo laakiin waxay sii daayeen hadalo iska soo horjeeda oo ku saabsan waxa uu hadda sameynayo. Af-hayeen ayaa sheegay in Baradar uu aaday Kandahar si uu ula kulmo hoggaamiyaha ugu sarreeya Taliban, laakiin markii dambe wuxuu u sheegay laafta af-Pashto ee BBC in hoggaamiyahaasi " daalay oo uu doonayay waxoogaa nasasho ah".