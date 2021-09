Mucjisada geela laga qoray buuraha Sucuudiga ku yaal

2 Saacadood ka hor

Lisanka ku dhacay ayaa dhalan gediyey oo way adagtahay in si buuxda loo daraasadeeyaa

Sawirro geel laga qoray dhadhaabo buureed oo ku yaal Sucuudiga ayaa la qabaa in ay yihiin kuwa ugu da'da weyn ee sawirro aadame dhagaxaan ka qoro dunida ah, sida lagu sheegay daraasad soo baxday.

Sawirradaa laga qoray dhadhaabaha buuraha ku yaal ayaa waxa markii ugu horraysay la helay sannadkii 2018, waxaanay cilmi-baadheyaashu ku tilmaameen in la qoray 2000 oo sano ka hor.

Laakiin daraasad cusub ayaa ka dhigaysa da'da dhagaxaanta geela laga qoray in ay tahay 7000 ilaa 8000 oo sano.

Inta ay jiraan muuqaalada laga qoro dhadhaabuhu in si sax ah loo ogaadaa way ku adag tahay cilmi-baadheyaasha. Maadaama oo aanay jirin wax lagu cabiri karo cimrigooda oo ay taa kaga duwan yihiin sawirrada loo adeegsaday sibaaqyada dabiiciga ah ee quruumihii hore ku dhigeen dhagaxaanta. Waxa kale oo jirta in sawirada noocaas ahi ay gobolkaa dhif ku yihiin.