Falalka Islaam nacaybka ah ee ay Muslimiinta Mareykanka wajahaan

14 Daqiiqadood ka hor

Daraasad laga sameeyay Mareykanka ayaa lagu ogaaday in saddex meelood labo ka mid ah dadka ku nool dalkaas lagula dhaqmay Islaam nacayb, halka in ka badan boqolkiiba 90 ay sheegen in arrintaasi ay saameysay caafimaadka maskaxdooda.