Kim Jong-un oo wacad ku maray inuu dhisayo ciidan 'ili ma qabatay ah'

23 Daqiiqadood ka hor

Kim Jong-un ayaa intaa ku daray in samaysashada hubku tahay is difaacid ee aanay ahayd mid dagaal.

Khudbad uu ka jeediyey shir gaashaan dhigga ah oo lagu qabtay Pyongyang 2021, halkaas oo lagu soo badhigay qalab milatari oo ay ku jiraan kaareyaal iyo gantaallo kale, ayaa Kim waxa uu kaga hadlay kobcinta kartida milatari ee Kuuriyada Koonfureed oo wuxuu sheegay in Kuuriyada Woqooyi aanay doonayn in ay la dagaalantayo dalkaa ay jaarka yihiin.

Wuxuu intaa ku daray oo yidhi in aanay jirin "sabab akhlaaqi ahi" oo Kuuriyada Woqooyi ku qancin karta in Maraykanku aanu cadawgeeda ahayn.

Madaxweynaha Maraykanka, Joe Biden, ayaa ku celceliyey in Maraykanku diyaar u yahay inuu wadaxaajood la yeesho Kuuriyada Woqooyi, laakiin wuxuu ku tirtirsiyey Pyongyang in ay marka hore baabiiso hubkeeda nukliyeerka intaan cunqabataynta laga qaadin. Kuuriyada Woqooyi way beenisay in ay haatan u diyaar tahay.