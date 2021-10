Wax ka ogow lixda dal ee tirada maxaabiista ku jirta jiilashoodu ay labanlaab ka badan tahay intii loogu talo galay

50 Daqiiqadood ka hor

Khubaro badan ayaa tilmaamaya in tirada dadka ku jira xabsiyada Ecuador oo ah 133% ay ka mid ahayd sababaha ugu waaweyn ee masiibadaa keenay.

52 ka xabsi ee Ecuador waxaa ku jira in ka badan 39,000 oo maxbuus ku dhawaad 10,000 ka badan inta ay qaadi karaan marka loo eego tirakoobka rasmiga ah ee ku saabsan inta uu qaadi karo xabsigu.

Chile ayaa ku xigta oo ku jirta kaalinta labaad halka ugu hooseysa, iyadoo leh 100.4%. Belize oo keliya waxay ka fogaanaysaa in dadku ku bataan oo keliya 49.8% iyo Mexico oo leh 101.8%.

Lix dal oo maxaabiista ku jirta xabsiyadu ay ka badan tahay tirada ay qaadi karaan

Waa maxay sababta dalalkan, iyo guud ahaan Koonfurta Ameerika, ay u qabaan dhibaato ba'an oo maxaabiista ku jirta? Khubaro la hadashay BBC Mundo ayaa xaqiijisay, in kasta oo ummad kasta ay leedahay dhibaatooyinkeeda, haddana waxaa jira dhowr arrimood oo wax ka tara.

Xabsi yaraani ma jirto

Waxaa hubaal ah in waxa ugu horreeya ee aad u malaynaysay ay ahayd in dhibaatada ugu weyni ahayd in aanay jirin xabsiyo ku filan oo la dhisay.