Maxay weli xaaladda ugu cakirantahay wiilka atooraha caanka ah ee Shahrukh Khan?

54 Daqiiqadood ka hor

Xitaa ka dib markii ay ku dhawaad ​​saddex toddobaad ka soo wareegatay, kiiskiisa weli waxaa looga hadlayaa bogagga hore ee warbaahinta Hindiya, waxaana ababta ugu weynna lagu sheegay inay tahay in Aryan Khan uusan awoodin inuu dammaanada ka helo maxkamadda illaa hadda.

20 -kii Oktoobar, maxkamad gaar ah oo ku taalla Mumbai ayaa diiday in damiin lagu sii daayo Aryan Khan iyo laba eedeysane oo kale.

Inkastoo ay maxkamadda diidday dammaanadda,hadana waxay xukuntay in wax daroogo ah laga helin Aryan Khan laakiin waxay raacisay in Khan uu ogaa in saaxiibkiis Arbaaz Merchant uu haystay walxaxa la mamnuucay ayna wada joogeen Sidaa darteed, waxaa loo tixgelin doonaa oo lagu qaadi doonaa dambiga ah inuu ogaa maandooriyaha saaxibkis lugta kula jiray). Lix garaam oo darooga ah ayaa laga helay Arbaaz Merchant.