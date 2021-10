Ursashada cadeyga ma lagu ogaan karaa kansarka?

Saacad ka hor

Sida lagu ogaan karo dhibaatooyinka ka dhasha urta

Waxaa adag in la ogaado waxa ay ka turjumayso urta, mana ahan arrin fudud in la cabbiro.

Waxyaabaha la ogaaday waxaa kamid ah in urta lagu ogaan karo cudurrada , tusaale ahaan, sanadkii la soo dhaafay garoonka diyaaradaha ee Helsinki dalka Finland waxaa la sameeyay tijaabo iyadoo eeyga loo adeegsanayo in lagu ogaado qofka inu qaba cudurka Covid-19 iyo in kale.