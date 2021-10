Nimco Happy oo maalmo gudahood xiddig ka noqotay TikTok

41 Daqiiqadood ka hor

Heestaan ayaa la sheegay in aad looga dhagaysanayay maqaayadaha lagu caweeyo ee magaalooyinka London iyo New York maalmihii la soo dhaafay.

Waxay intaa ku dartay in heesteeda ay soo jiidatay dadka ajaaniibta ah isla markaana ay ku faraxsan tahay in dhaqanka Soomaalida la jeclaado heesteedana ay qeyb ka tahay.

Nimco Happy waxay 2015 kusoo biirtay fanka iyo suugaanta, waxay xilliggaas bilowday in heesaheeda ay galiso baraha bulshada, haatana waxaa soo caanbixiyay heestan oo markii ugu horreysay la duubay sanadkii 2017, waxaa la is dhihi karaa arrintani waxa ka qeybqaatay baraha bulshada oo ay dhalinyarada Soomaalida si weyn u adeegsadaan.

Nimco Happy oo dhawaan kusoo biirtay barta TikTok ayaa haatan waxaa boggeeda kusoo xirmay in ka badan 200 kun oo qof halka ay caalamadda jamasho ama Likes u saareen in ka badan 2 malyan oo qof.

Ana love you more than my life