Aryan Khan: Nin Muslim ah oo is qarinayay miyaa xiray wiilka Shah Rukh Khan?

54 Daqiiqadood ka hor

Waxaa su'aalo badan la iska weydiinayaa "inuu yahay Muslim ama inuu yahay Hindu", dooddaasina waxay billaabatay kaddib markii uu nin siyaasi ah sheegay in Sameer uu qarinayay diintiisa "si ay ujeeddooyin shakhsiyeed ugu hirgalaan".

Doodda ku saabsan in Wankhede uu yahay Muslim ama Hindu

Malik ayaa ku andacooday in Wakhende uu yahay nin Muslim ah, si uu shaqo u helana uu warqadda loo yaqaanno Shahaadada SC u sameystay qaab sharci darro ah ama been abuur ah.

Arbacadii ayuu sidoo kale Malik sheegay in Sameer xaaskiisii hore lagu magacaabo Dr Shabana Qureshi. Waxa uu sheegay in qoraallada Twitter-ka ah ee uu soo dhigayo iyo caddeymaha uusan uga dan lahayn inuu soo bandhigo diinta Wankhede balse uu doonayo inuu muujiyo sida uu u sameystay warqado been abuur ah.