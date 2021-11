Dadka dunida caanka ah ee qaybta ka noqday faafinta heesta Nimco Happy

8 Daqiiqadood ka hor

Trevor Noah

Cardi B

Chunkz

Bella Hadid

Belle, oo gabadh dharka xayaysiisa oo ku guulaysatay billado badan oo ay ka mid tahay "Model of the Year" oo ah abaalmarin ay dadku u codeeyaan.

Tan iyo markii ay si lama filaan ah cirka isugu shareertay heesta lagu naaneyso "I Love You More Than My Life" ee ay qaadday fannaanadda Nimco Happy, waxaa isasoo tarayay sheekooyinka ku saabsan sida loo xiisaynayo heestaas oo ka kooban dhowr luqadood oo kala ah Soomaali, Carabi, Ingiriis iyo Sawaaxili.