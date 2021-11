Qalalaasaha Itoobiya: Wax ka ogow sagaalka jabhadood ee isku baheystay inay ridaan dowladda Abiy

29 Daqiiqadood ka hor

Isbahaysigan, oo lagu magacaabo United Front of Ethiopian Federalist and Confederalist Forces, waxaa sidoo kale ka mid ah TPLF, oo dowladda Abiy la dagaallameysa muddo sanad ah, dagaalkaas oo ay ku dhinteen kumannaan qof halka in ka badan labo milyan oo kalena ay guryahooda ka qaxeen.