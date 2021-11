Waa kuma George Qardaaxi, weriyaha dhibaatada ka dhex abuuray Lubnaan iyo dalalka Gacanka?

Saacad ka hor

Wasiirka Arrimaha Dibadda Lubnaan, Abdullah Bouhabib, ayaa sheegay in loo baahan yahay in wada xaajood ay yeesheen xukuumadaha Beyruut iyo Riyaadh.

Qardaaxi ayaa intaas ku daray: "Waxaan rajeynayaa in hadalkeyda, iyo carada ka dhalatay, ay horseedaan in la joojiyo dagaalkan dhibaatada leh ee Yemen, Sacuudiga iyo Imaaraatka Carabta."

Gudaha dalka Lubnaan, oo la daalaa dhacaya dhaqaale xumo uu Bankiga Adduunka ku sheegay mid ka mid ah kuwa ugu xun ee adduunka, ayaa waxaa ka baxayay baaqyo ah in Qardaaxi uu is casilo, balse wuxuu George sheegay in arrintu ay quseyso sumcadda qaranka, isagoo diiday baaqyada is casilaadda.