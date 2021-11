F W de Klerk: Ninkii soo af-jaray xukunkii cunsuriga ahaa ee Koonfur Afrika

Waxa uu xukunka qabtay 1989 kii, waagii nidaamkii midab takoorku jiray, kaas oo nidaam sharciyeynayey cunsuriyadda, hase yeshee markii dambe waxa uu noqday shakhsi qayb muhiima ku lahaa in dalku isku bedelo dimuqraadi.

Wuxuu amar ku bixiyay in xabsiga laga sii daayo Nelson Mandela, taas oo horseeday doorashooyin taariikhi ah oo hoggaamiyihii ka soo horjeeday midab takoorku ku noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee madow ah.

De Klerk waxay Mandela ku wada guulaysteen abaalmarinta nabadda ee Nobel, oo wuxuu ku mutaystay sidii uu wada xaajoodka uga galay in la soo afjaro hanaankii midab takoorka ahaa. Laakiin sooyaalkiisa ayay ku kala aragti duwan yihiin dadka Koonfur Afrika.

Mu'asassadda ayaa sheegtay in De Klerk uu ku dhintay gurigiisa isagoo mudo dheer la daalaa dhacayey cudurka mesothelioma oo ah kansar ku dhaca xuubka xuubka sambabada.

Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa yidhi waa in dhimashada De Klerk "ay dhammaanteen ina xasuusisaa curashadii dimuqraadiyadeena".

Ka dib markii uu ku shaqeynayay in ka badan toban sano qareenimo, De Klerk wuxuu ku guuleystay kursi baarlamaan oo wuxuu ka soo baxay xisbiga National Party, oo ahaa xisbigii abuuray nidaamka midab takoorka sannadkii 1948.

De Klerk waxa uu ahaa nin si adag u aaminsan midab takoorka, laakiin markii uu xukunka qabtay waxa uu si cad ugu baaqay in loo baahan yahay Koonfur Afrika oo aan cunsuri ahayn.

Khudbad caan ah oo uu baarlamaanka ka jeediyay 1990-kii ayuu ku sheegay in uu meesha ka saaray mamnuucida xisbiyadii uu ka midka ahaa kii Mandela ee African National Congress (ANC) wuxuuna sheegay in uu amrayay in xabsiga laga sii daayo Mandela 27 sano kadib.