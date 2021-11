Khilaafka ka dhashay hoggaanka PSF: Maxay salka ku heysaa xiisadda ka taagan Boosaaso?

32 Daqiiqadood ka hor

Duqa magaalada Bosaaso Cabdiqani Axmed Ismaaciil oo shir jaraa'id qabtay saaka ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa PSF ay dadka ku garaacayaan guryaha oo ay ku khasbayaan in ay qaxaan.

Wuxuu intaa ku daray in xaaladda magaalada ay deggen tahay isla markaana shacabka ay ugu baaqayaan in aanay ka barakicin guryahooda.

"Boosaaso hadda kama jiro barakac la sheego, kaliya ah waxaa jiraa ciidamo joogo xarunta PSF-ka oo taliyihii la baddalay uu weli la joogo inay dadkii guryaha ku garaacayaan ay leeyihiin ka qaxa, iyadoo ula jeeddadu ay tahay in loo arko in Boosaaso uu dhib ka taagan yahay laakiin waxaan u caddeyneynaa in Boosaaso uusan ka jirin wax dhib ah, magaaladu ay deggen tahay, iskuulaadkii ay joogeen ayay ardeyda dib uga soo noqotay , waxaan amarnay in macaliminta ay ardeyda dib ugu celiyaan iskuulaadka, xaafadihii in sidii loo joogo in aanan la barakicin"