Muxuu ahaa nooca cusub ee Korona ee caalamka argagaxa hor leh geliyay?

36 Daqiiqadood ka hor

Haddaba , maxaa ka ognahay noocan cusub ee feyraska?

Arrinta la yaabka leh ayaa in si weyn uu isu baddalo, Prof Tulio de Oliveira, oo ah agaasimaha xarunta ka falcelisa cudurrada safmarka iyo hal-abuurka ee Koonfur Afrika, ayaa sheegay in uu jiro "is-beddel aan caadi ahayn" oo "aad uga duwan" noocyada kale ee horey ula wareegay dunida.

Prof de Oliveira oo warbixin kooban siinayay warbaahinta ayaa sheegay in noocan cusub uu isbaddalay ilaa 50 jeer halka 30 jeer ay isbaddalo ku dhaceen Protein-ka kaas oo bartilmaameed u ah inta badan tallaalada iyo furaha uu feyraska uu adeegsanayo in uu kusoo galo unugyada jirkeena.

Kama dhigno in isbaddallada feyraskan cusub dhammaantood ay yihiin kuwa aad u xun balse waxaa muhiim in la ogaado waxa dhabta ah ee isbedeladaasi ay sameynayaan.

Fayrasyadu had iyo jeer way is beddelaan, iyagoo soo saara noocyo kala duwan ama noocyo cusub oo iyaga u gaar ah.

Walaaca jira ayaa ah in fayraskani uu hadda aad uga duwan yahay kii asalka ahaa ee kasoo ifbaxay Wuhan ee dalka Shiinaha, waxay taas ka dhigan tahay in tallaalka lasoo saaray haatan loogu talagalay in loo adeegsado in looga hortaggo feyraskii hore balse waxaa laga yaabaa in aanay waxtar lahayn.