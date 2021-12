Madaxweynaha Koonfur Afrika oo Covid-19 u jiifa

30 Daqiiqadood ka hor

Xafiiska madaxweynaha Koonfur Afrika, ayaa sheegay in Madaxweyne Cyril Ramaphosa, laga daweynayo cudurka Covid-19 oo ku dhacay.

War bixin xafiiskiisu soo saaray ayaa lagu sheegay in astaamaha cudurka ee ka muuqda madaxweynaha oo haatan 69 jir ahi ay yihiin kuwo khafiif ah oo uu haatan keligii meel u gaar ah ku sugan yahay magaalada Cape Town.

In kasta oo Omicron sida loo kala qaadaa ka badan tahay noocyadii ka horeyey sida Delta, hadana suurto galnimada qofku ugu dhiman karo noocan cusubi way yar tahay, sida lagu ogaaday daraasad la sameeyey.

Madaxtooyada Koonfur Afrika ayaa sheegtay in Ramaphosa laga helay maalintii Axadda, wuxuuna horey ugu wakiishay dhammaan mas'uuliyadihiisii madaxweyne ku xigeenka David Mabuza inuu sii hayo "todobaadka soo socda oo dhan".

Warka ka soo baxay madaxtooyada ayaa sheegay in madaxweynuhu xanuunka dareemay ka dib markii uu ka qayb galay aaskii madaxweynihii hore FW de Klerk subaxnimadii hore ee Axaddii.

Waxaanu intaas ku daray in Ramaphosa uu "niyad wanaagsan yahay" laakiin ay dhakhaatiirtu xaaladiisa la socdaan.

Bayaanku ma bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan fayraska laga helay Ramaphosa. Dadka aadka ula kulmayna waxa lagu wargeliyey in ay is baadhaan hadii ay isku arkaan astaamaha cudurka.

Madaxtooyadu waxay sheegtay in Ramaphosa oo la tallaalay bishii Feeberweri iyo xubnaha weftigiisaba dalalkii ay tageen oo dhan lagaga baadhay Covid-19.

Madaxweynaha ayaa sheegay in ay tahay in cudurkaa ku dhacay uu digniin u noqdo dadka oo ay qaataan talooyinka caafimaadka sidoo kalena ay is talaalaan.