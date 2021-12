Dabuubtii Mustafe, farriinta Ducaale iyo Doodda Jamaal

Wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti Maxamuud Cali Yusuf oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in dhibaato walba oo dal ka taagan ay tahay mid gaar ah oo ku saleysan taariikhda iyo geeddi-socodka siyaasadeed ee dalkaas, "Kolkii la ogaado dhibaatada ka taagan dal kastaba, tan ugu horreysa ee gobolku uu ku dhaqaaqi karayo waa is garab taagga, is garab taaggaasi wejiyaal kala duwan ayuu leeyahay, wejiga ugu horreeya wuuxu ka soo muuqdaa ururkenna IGAD, ururkaas dhibaatooyin badan ayuu ku guuleystay inuu xalliyo, maantana rajadeennu waxay tahay in ururkaasi uu dib u qaato doorkiisa, uuna yiraahdo waan xallin karaa dhibaatooyinka ka jira dalalka gobolka," ayuu yiri.