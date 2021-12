Gabadh Soomaali ah " Ninkii aan gurigiisa ka shaqaynayay ayaa i kufsaday”

16 Daqiiqadood ka hor

Tacaddiyan ayaa waxa ka mid ah in laga dafiro mushaharka ay ku shaqeeyaan, kufsi iyo weliba tacaddiyo kale oo ay ka mid tahay in wakhti badan ay shaqeeyaan, sida ay BBC-da u sheegtay Agaasimaha waaxda Jinsiga ee Wasaaradda Shaqo gelinta iyo Arrimaha Bulshada Somaliland, Muna Ciise Mahad.

"Hablaha shaqaalaha ah kufsigu wuu ku dhacaa guriga laftiisa ayuu tacaddi kaga dhacaa,xuquuqda qofka banii'aadamka ah oo aan la ilaalin oo 8 saacadood wax ka badan lagu shaqaysto waxa kale oo jirta in mararka qaarkood mushaharkii ay xaqa u lahayd ay waydo"

Gabadh aan magaceeda Qarinay oo BBC-da warraysi siisay ayaa sheegtay in ninkii lahaa guri Hargeysa ku yaalla oo ay ka shaqaynaysay kufsaday kadibna ay uur qaaday.

Waxay sheegtay in markii hore ay ka cabsatay in ay sheegto tacaddiga loo gaystay balse markii dambe ay heshay urur arrimaha haweenka u dhaqdhaaqa oo lagu magacaabo VOSOMWO kaas oo ka caawiyay in dacwad ay ka furato maxkamadda Hargeysa.