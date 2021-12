Khilaafka Farmaajo iyo Rooble: Maxay Mareykanka iyo dalalka reer galbeedka ugu xaglinayaan Raysal wasaare Rooble?

Saacad ka hor

Kaaliyaha xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka u qaabilsan Afrika ayaa labada Masuul telefoonka kula hadashay, ka dibna twitterka xafiiska arrimaha dibadda ayaa lagu soo qoray in Maraykanku taageerayo dadaalka ra'iisul wasaaraha. Waxaa kale oo lagu qoray twitterka in uu ka codsaday madaxweynaha inuu ku taageero sidii la isugu keeni lahaa golaha wadatashiga qaaranka, degdegna loogu dhamaystiri lahaa dorashooyinka.

Haddaba waxay BBC-da la xiriirtay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Maxamed C/rasaaq Maxamuud waxa ayna waxa ka weydiisay waxa loo fasiran karo hadalka Maraykanka iyo dalalka kale ee reer galbeedka iyo wicitaannadooda tooska ah ee madaxda Soomaaliya ee is khilaafsan.

"Dabcan arrintan waxay daba socotay markii maalin dhoweyd khilaaf khatar geliyay Soomaaliya dowladnimadeedii iyo wixii la soo dhisaayay tan 2001-dii oo ahayd in Soomaaliya laga dhiso dowlad loo dhan yahay oo uu sal u yahay dastuur, nimaad iyo kala dambeyn."

"Khifkaasi khatarta geliyay in dhamaam ay meesha ka baxdo nidaamkii dowladnimo ka dib ayaa waxaa dhacday in diblomaasiyiinta reer galbeedka iyo Afrikaanka iyo cidkasto oo arrimaha Soomaaliya isha ku haysay laga wadahadlay oo ay is weydiyeen maxaa arrinkan nagala gudboon oo aan Soomaali la qaban karnaa marka qaar waa iyagii qaar soo saaray war qoraalka halka qaar kalana ay barta Twitter ka soo dhigeen aragtidooda."