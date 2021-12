Muxuu yahay dahabka laga helay buuraha ku dhaw magaalada Boorama ee ay dadku ku yaaceen?

"In mudda ahba waa jiray tuhunka ah in gobolka Awdal uu dahab ku jiro balse laba toddobaad ka hor waxaa bilaabantay in degmada baki laga helay macdanta dahabka, waxaa fududeeyay dad la yimid qalabka lagu ogaado dahabka, dadkii wax ka helayna laga iibsaday ayaa waxay dowladda go'aan ku gaartay markii meelwalba la isaga yimid in howshaasi dib loo dhigo dadkina waa laga soo saaray."