Dad badan oo aroos ka gaarsiis ah dhiganaya ka hor dhaqangalka sharci cusub

Saacad ka hor

Xigashada Sawirka, UNIVERAL IMAGES GROUP VIA GETTY

Sharciga lagu kordhinayo da'da guurka gabdhaha ayaa dhawaan si rasmi ah uga dhaqan galaya dalka Hindiya, waxayna taasi keentay in dad badan ay si dhaqso ah u samaystaan aqal gal xilligiisii laga soo hormariyay.

Waxay u badan tahay in dadka saboolka ah ay si weyn ugu xoomayaan qabanqaabada arooska, Waxaa laga yaabaa in sababta tani ay tahay in qoysaska saboolka ah ay dowladda ka helaan kaalmo dhaqaale oo ay ku aqal galaan.