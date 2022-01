Colaadda Tigray: Itoobiya ma waxay go'aansatay inay ka heshiiso dagaalka sokeeye?

Saacad ka hor

Rabshadaha ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 200 oo qof. Siyaasiyiinta kale ee caanka ah ee la sii daayay waxaa ka mid ah Jawaar Maxamed iyo Bekele Gerba.

Qoraal uu soo dhigay baraha Facebook iyo Twitter ayaa Ra'iisl Wasaare Abiy Axmed wuxuu ku sheegay in dowladdu ay ka shaqeyn doonto soo afjaridda colaadda iyadoo u mareysa 'hannaan nabadeed iyo mid siyaaadeed'.

Waxaa jiray baaqyo caalami ah oo soo laalaabtay kuwaasoo lagu doonayay in lagu xlaliyo dagaalka sokeeye ee uu dhiiggu ku daatay ee ka dhacay gobolka waqooyiga Itoobiya ku yaalla ee Tigray.

Abiy Axmed ayaa sheegay in dowladdiisu ay arrintan u sameyneyso iyadoo dooneysa in la gaaro dib u heshiisiin qaran sarena loo qaado "midnimada".

Markii ay ku dhawaaqeysay cafintan, ayaa waaxda warfaafinta ee dowladda waxay qoraalka ku sheegtay in "furaha midnimo waarta uu yahay wada-xaajood. Itoobiyana ay nafta u huri doonto si tan loo gaaro".

"Ujeeddadeedu waa in waddada loo xaaro in hab nabad ah xal waara looga gaaro dhibaatooyinka Itoobiya ... gaar ahaanna iyadoo ujeeddadu ay tahay in guul laga gaaro wada-xaajood loo dhan yahay," ayaa lagu yiri qoraalka.