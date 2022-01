Cilmi-baadhis muujisay in sida difaaca jidhku ula dagaalamo hargabku abuurayso rajo uu iskaga difaaci karo Covid

Saacad ka hor

Cilmi-baadhis la sameeyey ayaa sheegaysa in difaaca dabiiciga ah ee jidhku kaga gaashaanto durayga ama hargabka caadiga ahi ay keeni karto inuu sidoo kale jidhki waxoogaa iskaga difaaci karo Covid-19.

Dadka habdhiska difaaca jidhkoodu uu yeeshay xasuus uu iska difaaci karo hargabka ku dhacay oo kale ayaa waxay arintaasi keentay in suurto galnimada uu ku qaadi karaan Covid.

Khubaradu waxay sheegeen in ay tahay in aanay dadku isku hallayn arintan difaaca jidhka ah ee daraasaddu sheegtay oo uu talaalku muhiim yahay.

Laakiin waxay rumaysan yihyiin in arintan la ogaaday ay ogaal faa'iido leh ka bixinayso qaabka habdhiska difaaca jidhku ula dagaalamo fayraska.

Covid-19 waxa keenay nooc ka mid ah fayraska korona, hargabka qaarkiina waxa keena noocyo kale oo fayrasyada korona ah, markaa saynisyahanno waxay is weydiinayaan in ay suuto gal tahay in difaaca jidhku sida uu ula dagaalamo nooc ka mid ah fayrasyadaasi uu jidhka uga caawin karo inuu nooc kalena ula dagaalamo.