Cilmibaadhis cusub oo war aan fiicnayn u wadda hooyooyinka aan naas nuujin carruurtooda

17 Daqiiqadood ka hor

Cilmi-baadhis cusub ayaa daahfurtay in dumarka naaska nuujiya ay aad ugu yar yihiin inay ku dhacaan cudurrada wadnaha, dhiig-furanka, ama ay u dhintaan cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga, marka loo eego haweenka aan samaynin.

Saynis yahano ku sugan Austria - oo eegay xogta in ka badan hal milyan oo hooyooyin ah - ayaa sheegay in naasnuujinta laba iyo toban bilood ama ka badan ay yarayso khatarta ah in ay ku dhacaan cudurradan.