Dheeman kun milyan oo sano jirtay iyo lacagta la kala siistay.

Saacad ka hor

Dheemantan madow ee The Enigma oo miisaankeedu yahay 555.55 carat, ayaan asalkeedii wax badan laga ogayn

Dheeman nooca madow ah oo la rumaysan yahay in ay tahay dheemanta ugu miisaanka culus ee si fiican loo jaray, ayaa lala kala siistay 4.3 milyan oo doolar.

Xabbadan dheemanta ah oo la yidhaa The Enigma waxa miisaankeedu yahay 555.55 carat, oo u dhiganta xabbad muus ah miisaankeeda, ayaa markii hore la odorosay in lagu iibsan doono in ka badan 4.4 milayan oo Giniga Sterling-ka ah kolka lagu xaraasho internet-ka.