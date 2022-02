Maraykanka oo lacag uu Afghanistan ka xayiray ku bixinaya dacwadahada dadkii ku waxyeeloobay 9/11

Saacad ka hor

Xukuumadda Maraykanka ayaa qorshaynaysa in ay ku bixiso lacag dhan 7 bilyan oo doolar oo Afghanistan kaga xayiran dalkeeda mag dhaw la siinayo dadkii ku waxyeeloobay weerarradii 9/11 iyo in inta kale gargaar looga dhigo dalkaas.

Jimcihii ayaa sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Maraykanku sheegay in sanduuq gaara oo cid gaar ahi maamulayso lagu shubi doono 3.5 bilyan oo doolar si loogu bixiyo hawlaha gargaarka ee deg dega ay ugu baahan yihiin dadka Afghanistan iyada oo isla markaana "laga hortagayo in faa'iidadu toos u gaadho Daalibaan".

In kasta oo dadkaa qaarkood durba ku doodayaan in ay xaq u leeyihiin lacagtaas, ayaa hadana waxa ka horraysa in maxkamadi go'aan ka gaadho doodooda ah in la siiyo lacagtaas iyo in kale, sida uu Aqalka Cadi sheegay.