Instagram : 13 saacadood oo xiriir ah baan taleefoonka daawanayay

26 Daqiiqadood ka hor

Sidii ay Lauren Black ay u heshay in ka badan 100,000 taageere Instagram, waxay dareentay in cadaadiska uu ku soo kordhay.

Laga soo bilaabo markii ay soo toostay illaa markay seexatay, 26-jirkan waxay baadhbaadhaysay aaladdan, iyada ku bixisay wakht fara badan, waaxaana ay 'Like' u saaraysay dhammaan dadka kale.

"Waxaan doonayey in aa isbeddel sameeyo, waxa aanan doonayey in aan helo taageerayaal badan" ayay raacisay.

Qaybyta dukumeentiyada ee BBC Three ayaa baadhay Saamaynta Instagram uu ku yeeshay dadka sida Lauren - iyo sidoo kale iyaga oo la hadlay shaqaalihii hore ee Instagram iyo Facebook - si ay u sharxaan sida barnaamijyadani ay saameeynayaan isticmaaleyaashooda.

"Markaan dib u eego sawiradaydaa, waxaad ka dhex arki kartaa in aan xanuunsanahay"

Lauren waxa ay dareentay in ay ku soo shaac baxday waxyaabo waxyeello leh, xilli ay ku xidhan tahay akoonno gudbinaya farriimo anshax xumo ah.

Lauren, waxa kale oo ay sheegtay in baahideedii cunto cunistu ay yaraatay, iyada oo xilliyo kooban uun bilawday in ay wax cunto, weliba xaddi aad u yar.

"Xilliyada waan is diidsiiyaa anoo gaajaysan" ayay tidhi Lauren.

Shaqsiyaadkii hore ee ka tirsnaan jirey Facebook iyo Instagram ayaa isku raacay in app-ku uu ka qayb qaatay cadaadiskasaaran isticmaalyaashooda.

"Caqabadan ka dhigista in Instagram-ka in qofku dareemo cadaadis yar waa mid aad u adag, haddii aysanba macquul ahayn," ayuu yiri Greg Hochmuth, mid ka mid ah injineerradii ugu horreeyay ee Instagram, isagoo ku daray inuu dareemay isbedel markii Facebook uu iibsaday Instagram 2012.

Hannah Ray, maareeyihii hore ee Instagram, ayaa sheegtay in ay aragtay dadka caadiga ah oo isku eryanaya in ay kiciyaan boggooda Instagram sababtoo ah waxa ay rabaan in ay caan ka noqdaan Instagram, halka qaar kalena ay ka walaacsan yihiin inay ku waayi doonaan shaqooyin ay heli lahaayeen, sababtoo ah tirada dadka raacsan oo hooseeya.