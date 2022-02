Israel oo sarkaal usoo magacowday ciidanka badda Baxrayn

45 Daqiiqadood ka hor

Xukuumadda Baxrayn ayaa xaqiijisay in ay run yihiin warar warbaahintu tabinaysay oo ah in sarkaal ka tirsan milatariga Israel si rasmi ah oo joogto ah uga hawl geli doono boqortooyadaa Khaliijka ku taal, waxaanu sidaa ku noqonayaa sarkaalkii u horeeyey ee Israeli ah ee si rasmi ah uga shaqo gala dal Carbeed.

Wasaaradda arimaha dibadda Baxrayn, ayaa warbixin ay baahisay wakaaladda wararka ee dawladdu Sabtidii ku sheegtay in sarkaalkaa Israeli-ga ah ee ka hawl gali doona dalku ay qayb ka tahay "iskaashiga caalamiga ah ee ujeedadiisu tahay ilaalinta nabadgelyada maraakiibta maraya biyaha gobolka".

Arintan ayaa daba socota heshiiskii ay wada saxeexdeen Baxarayn, Israel iyo Imaaraadka oo Maraykanku ka shaqeeyey sannadkii 2020 oo ahaa in ay dalalkaasi yeeshaan xidhiidh diblomaasiyadeed.

Warbixinta ka soo baxday xukuumadda Baxrayn ayaa lagu sheegay in hawl gelinta sarkaalkaasi xidhiidh la ledahay shaqada isbahaysi caalami ah oo aan la magac dhebin oo ka kooban in ka badan 34 dawladood.

Waxaanay intaa ku dartay in sidoo kale muhiimadda isbahaysgiaas ay ka mid tahay ilaalinta marin biyoodka gobolka ku yaal iyo in la ilaaliyo ganacgsiga aduunka iyo in sidoo kala laga hortago budhcad-badeeda iyo argagixisada.