Sidee qofku u fahmi karaa xilli hore calaamadaha wadno xanuunka?

46 Daqiiqadood ka hor

Dhaqaatiirta ayaa ku talinaya in lala xiriiro xilli hore dhaqaatiirta

Arrintaan ayaa imaanaysa iyadoo afti la qaaday ay muujinayso in wax ka yar kala bar dadku ay yaqaanaan sida loo waco ama loo garaaco Numberka gargaarka degdega ah (999). In ka badan 80,000 oo qof ayaa Cusbitaalka loo dhigaa wadno xanuun sanad kasta dalka UK.

Waaxda caafimaadka ee NHS ayaa bilaabaya olale 14-ka bishaan kaa oo soconaya ilaa 31 bisha Maarso waxaana ujeedku yahay in bulshada loo sheego inay la xiriiraan numberka 999 haddii ay isu arkaan calaamadaha ay ka midka yihiin dhididdka iyo ciriiri laga dareemo dhanka xabadka ama shafka.

Ra'yi aruurin la sameeyay oo arrintaa wax looga waydiiyay dad gaaraya 2,000 oo qof ayaa lagu oggaaday in kaliya 41% ay ogyihiin in dhididku uu ka mid yahay calaamadaha xilliga hore la dareemo xilliga wadno xanuunka halka 27% oo kaliya ay iyaguna sheegaan madaxnuun iyo tabar darro inay ka mid yihiin calaamadaha ay isku arkaan wakhti hore xilliga wadno xanuunka.

Prof Stephen Powis, oo ka tirsan qaybta caafimaadka Uk ee NHS ahna agaasimaha waaxda caafimaadka ayaa sheegay in laga hortagi karo waxyeellada wadno xanuunka isla markaana lala tacaali karo dadka haddii xilli hore la ogaado ayna la socodsiiyaan dhaqaatiirta haddii ay isku arkaan calaamadaha muhiimka ay tahay in la ogaado.

Wuxuu intaa ku daray in qofku uu is moogaysiin karo calaamadaha haddii aanu isku arkin xanuun daran hase yeeshe wuxuu xoojiyay inay haboontahay in dhaqaatiirta lala xiriiro oo qofku xaaladdaaddiisa uu la socdo mar walba.